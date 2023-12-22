Эксперт Крис Руссо: «Шакил О’Нил на 5-м месте в истории НБА среди центровых»

Теги Уилт Чемберлен Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Карим Абдул-Джаббар Хаким Оладжувон Мозес Мэлоун Джей Уильямс Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт поставил Шакила О’Нила на 5-е место в истории НБА среди центровых.

Журналист Крис Руссо, эксперт ESPN, считает, что в истории НБА есть четыре «больших», которые лучше Шакила О’Нила.

«Шак какой там, пятый в списке всех времен?» – начал Руссо.

Стивен Эй Смит и Джей Уильямс были крайне удивлены этим заявлением: «Кто эти четверо перед Шакилом О’Нилом? Ты что, совсем с ума сошел? Давай, называй. Называй!» – прокричал Смит.

«Карим, Уилт, Тим Данкан, Оладжувон. <...> К тому же, нет никаких шансов, что он лучше Мозеса Мэлоуна» – сказал Руссо.

«Кто тебе вообще разрешил говорить про баскетбол», – парировал Смит. Он и Джей Уильямс не согласились, что Хаким Оладжувон, Уилт Чемберлен и Мозес Мэлоун должны быть выше О’Нила.

Уильямс в процессе диалога сложил руки и начал молиться со словами: «Ему нужна помощь».

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3 комментария
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чистый хайп,..
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«Кто тебе вообще разрешил включать в свои том-5 наших чёрных парней??? Составь свою пятерку белых центровых и придерживайся ее» - добавил смит
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