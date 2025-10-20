Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Мы верим, что он станет одним из тех, кто подхватит эстафету»

Дрэймонд Грин похвалил Подземски за стремление стать лидером команды.

«Слышать такие слова от Брэндина – это захватывающе. Но как лидер, ты понимаешь, что за этим последует. И поэтому я говорю ему: будь осторожен.

Не рассказывай людям слишком много. Потому что чем больше ты говоришь, тем больше люди пытаются использовать это против тебя и сломать тебя.

Но я думаю, если посмотреть на траекторию развития событий и куда она ведет, мы все верим, что Брэндин будет одним из тех, кто подхватит эстафету и понесет ее дальше. Но ему нужно быть осторожным», – заявил 35-летний ветеран «Уорриорз».

Брэндин Подземски: «Когда Стеф и Дрэймонд уйдут, они должны оставить команду в чьих-то руках. Хочу заслужить их доверие»