Коби Уайт пропустит около двух недель

Защитник «Чикаго» восстанавливается после растяжения икроножной мышцы.

Как сообщает клуб, Коби Уайт уже вернулся к баскетбольным занятиям в рамках подготовительного этапа и продолжает наращивать нагрузку. Игрок будет повторно обследован через две недели. Ожидается, что он сможет вернуться на площадку в начале ноября.

23 октября «Буллз» примут «Детройт» в своем первом матч нового сезона НБА . Начало матча в 03.00 по московскому времени.