Коби Уайт пропустит около двух недель
Защитник «Чикаго» восстанавливается после растяжения икроножной мышцы.
Как сообщает клуб, Коби Уайт уже вернулся к баскетбольным занятиям в рамках подготовительного этапа и продолжает наращивать нагрузку. Игрок будет повторно обследован через две недели. Ожидается, что он сможет вернуться на площадку в начале ноября.
23 октября «Буллз» примут «Детройт» в своем первом матч нового сезона НБА. Начало матча в 03.00 по московскому времени.
