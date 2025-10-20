Майк Конли о завершении карьеры: «Не было ни дня, когда я ощущал бы, что пора уходить»

Разыгрывающий «Миннесоты» готовится к своему 19-у сезону в НБА.

«Не было ни дня, когда я ощущал бы, что пора уходить. Думаю, когда придет такой момент, я это сразу пойму и скажу себе: «Ладно, пора». Но в целом я хорошо слежу за собой. Соблюдаю диету и готов играть каждый вечер.

Думаю, что могу продолжать. Это уже мой 19-й сезон – просто невероятно. Я хочу дотянуть до 20-го и посмотреть, что будет дальше», – заявил 38-летний баскетболист.

В прошлом сезоне Конли провел 71 матч в составе «Тимбервулвз», набирая в среднем 8,2 очка, 2,6 подбора и 4,5 передачи за 25 минут на площадке.