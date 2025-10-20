Разыгрывающий «Индианы» Кэм Джонс арестован после погони в Индианаполисе
У новичка «Пэйсерс» возникли проблемы с законом.
23-летний Кэм Джонс, выбранный «Индианой» под 38-м номером на драфте НБА 2025 года, был арестован в Индианаполисе после непродолжительной погони с полицией. В настоящее время он содержится в тюрьме округа Мэрион.
Как сообщает телеканал WTHR, Джонсу предъявлены предварительные обвинения в опасном вождении и сопротивлении правоохранительным органам. Инцидент произошел в воскресенье вечером, и полиция продолжает расследование.
«Индиана» выпустила официальное заявление по поводу инцидента: «Мы в курсе ситуации, связанной с Кэмом Джонсом. В настоящее время мы собираем дополнительную информацию, и пока не будем делать никаких комментариев по этому поводу».
