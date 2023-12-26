Стивен Эй Смит о «Финиксе»: «У команды нет лидера, нет никакого направления, нет мотивации и здоровья. Мусор!»

Стивен Эй Смит раскритиковал «Финикс».

«Начнем с того, что владельцам надо сделать домашнюю работу по . Это не первый раз, когда он получает травму. Записывайте.

Мы знаем, что это не специально. Он не виноват в том, что приземлился на чью-то ногу, подвернул голеностоп и тому подобное. Это не его вина. Реальность такова, что готовность играть – это не про него.

Реальность такова, что единственная причина, по которой мы думали о том, что « » действительно наделает шума в этом сезоне, – мы ожидали, что этот трехголовый монстр нападения будет выходить на площадку. <...>

У команды нет лидера, у нее нет никакого направления, нет никакой мотивации, здоровья у них точно нет. Водж уже говорил про ролевых игроков. Тут нет никакого будущего. Мусор. Мусор!» – сказал Эй Смит.