Стивен Эй Смит о «Финиксе»: «У команды нет лидера, нет никакого направления, нет мотивации и здоровья. Мусор!»

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит раскритиковал «Финикс».

«Начнем с того, что владельцам надо сделать домашнюю работу по Брэдли Билу. Это не первый раз, когда он получает травму. Записывайте.

Мы знаем, что это не специально. Он не виноват в том, что приземлился на чью-то ногу, подвернул голеностоп и тому подобное. Это не его вина. Реальность такова, что готовность играть – это не про него.

Реальность такова, что единственная причина, по которой мы думали о том, что «Финикс» действительно наделает шума в этом сезоне, – мы ожидали, что этот трехголовый монстр нападения будет выходить на площадку. <...>

У команды нет лидера, у нее нет никакого направления, нет никакой мотивации, здоровья у них точно нет. Водж уже говорил про ролевых игроков. Тут нет никакого будущего. Мусор. Мусор!» – сказал Эй Смит.

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3 комментария
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На этих можно не обращать внимания, их работа делать громкие заявления уверенным тоном, а не аналитикой заниматься. Если вдруг Финикс побеждать начнет тут же переобуются как в случае с Клипперс.
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Жёстко он.
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Да ладно, здоровый Бил, какой то обмен, рингчейзер какой перед ПО, и второй раунд минимум. Разыгрывающий им нужен. Вон до Маледона докатились
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