Стивен Эй Смит возглавил список New York Post Топ-25 самых влиятельных людей в спортивных медиа

Издание New York Post составило список Топ-25 самых влиятельных людей в спортивных медиа в 2023 году.

Список возглавил журналист ESPN Стивен Эй Смит.

«56-летний Смит вознесся на вершину списка самых влиятельных спортивных персонажей. Он продолжает движение вперед, добавив собственное шоу и подкаст на YouTube в дополнение к повсеместному присутствию на ESPN с доходом в 12 миллионов долларов в год. Его следующие шаги будут такими же масштабными, как и у любого из свободных агентов, о которых он нам рассказывает», – говорится в разделе про Смита.

На 6-м месте в списке комментатор ESPN Дорис Берк. Отмечается, что в этом сезоне она станет первой женщиной, которая будет комментировать игру финальной серии .