Стивен Эй Смит возглавил список New York Post Топ-25 самых влиятельных людей в спортивных медиа

Теги рейтинги НБА телевидение ESPN Дорис Берк Стивен Эй Смит Баскетбол

Издание New York Post составило список Топ-25 самых влиятельных людей в спортивных медиа в 2023 году.

Список возглавил журналист ESPN Стивен Эй Смит.

«56-летний Смит вознесся на вершину списка самых влиятельных спортивных персонажей. Он продолжает движение вперед, добавив собственное шоу и подкаст на YouTube в дополнение к повсеместному присутствию на ESPN с доходом в 12 миллионов долларов в год. Его следующие шаги будут такими же масштабными, как и у любого из свободных агентов, о которых он нам рассказывает», – говорится в разделе про Смита.

На 6-м месте в списке комментатор ESPN Дорис Берк. Отмечается, что в этом сезоне она станет первой женщиной, которая будет комментировать игру финальной серии НБА.

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6 комментариев
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Человек, который ничего не понимает в НБА самый влиятельный человек в спортивных медиа :)
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"Смит вознесся"
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Без наших мастеров журналистики типа Губерниева и Черданцева это не рейтинг
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На втором месте некто Л. Месси. Вот ему не западло вечно вторым быть...
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Честно говоря Стивен пургу несет постоянно,на кого он там может влиять…
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