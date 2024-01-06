«Майами» внимательно следит за выступлением Бронни Джеймса в NCAA

Теги Леброн Джеймс Майами НБА NCAA Университет Южная Калифорния Брайан Уиндхорст Бронни Джеймс Баскетбол

«Майами» внимательно следит за выступлением Бронни Джеймса в NCAA.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Мне выслали видео с разминающимся Бронни, и сразу за ним, в первом ряду сидел Адам Саймон (сотрудник офиса «Майами» – Sports.ru), что-то помечая в блокноте. «Хит» ведут свою работу», – отметил Уиндхорст.

Предстоящим летом Бронни, как ожидается, выставит свою кандидатуру на драфт НБА.

Отец Бронни Леброн Джеймс ранее провел четыре сезона в составе «Майами».

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4 комментария
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Внимательно следит, как можно будет развести ЛАЛ на активы за ниочемного сыночка
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Бронни даже в колледже со скамейки выходит.. Какое там нба
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Еще никогда к ролевику NCAA не было столько внимания
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