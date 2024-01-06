«Майами» внимательно следит за выступлением Бронни Джеймса в NCAA.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Мне выслали видео с разминающимся Бронни, и сразу за ним, в первом ряду сидел Адам Саймон (сотрудник офиса « » – Sports.ru), что-то помечая в блокноте. «Хит» ведут свою работу», – отметил Уиндхорст.

Предстоящим летом Бронни, как ожидается, выставит свою кандидатуру на драфт .

Отец Бронни Леброн Джеймс ранее провел четыре сезона в составе «Майами».