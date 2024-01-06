«Майами» внимательно следит за выступлением Бронни Джеймса в NCAA
«Майами» внимательно следит за выступлением Бронни Джеймса в NCAA.
Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Мне выслали видео с разминающимся Бронни, и сразу за ним, в первом ряду сидел Адам Саймон (сотрудник офиса «Майами» – Sports.ru), что-то помечая в блокноте. «Хит» ведут свою работу», – отметил Уиндхорст.
Предстоящим летом Бронни, как ожидается, выставит свою кандидатуру на драфт НБА.
Отец Бронни Леброн Джеймс ранее провел четыре сезона в составе «Майами».