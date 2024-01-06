Леброн Джеймс не скрывал разочарования после поражения от «Мемфиса».

Лидер «Лейкерс» во время общения с журналистами в раздевалке не захотел размышлять над тем, что произошло с командой после декабрьской победы во внутрисезонном турнире .

«Не хочу возвращаться так далеко назад. Это всего лишь два матча (решающие игры турнира в Лас-Вегасе – Sports.ru). Но прямо сейчас мы не в порядке», – заявил Джеймс.

Одноклубник форварда поинтересовался, выйдет ли в стартовой пятерке команды в следующем матче .

«Думаю, время пришло... Прямо сейчас он мог бы играть и за нас, легко. Вообще легко», – ответил Леброн.

«Лейкерс» после серии из четырех поражений идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.