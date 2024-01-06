Леброн Джеймс: «Прямо сейчас Бронни мог бы легко играть за «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Остин Ривз Баскетбол

Леброн Джеймс не скрывал разочарования после поражения от «Мемфиса».

Лидер «Лейкерс» во время общения с журналистами в раздевалке не захотел размышлять над тем, что произошло с командой после декабрьской победы во внутрисезонном турнире НБА.

«Не хочу возвращаться так далеко назад. Это всего лишь два матча (решающие игры турнира в Лас-Вегасе – Sports.ru). Но прямо сейчас мы не в порядке», – заявил Джеймс.

Одноклубник форварда Остин Ривз поинтересовался, выйдет ли Бронни Джеймс в стартовой пятерке команды Университета Южная Калифорния в следующем матче NCAA.

«Думаю, время пришло... Прямо сейчас он мог бы играть и за нас, легко. Вообще легко», – ответил Леброн.

«Лейкерс» после серии из четырех поражений идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.

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7 комментариев
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Прямо сейчас в Лейкерс мог бы играть кто угодно. Сливать — много ума не надо.
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Дайте уже контракт Givi Schotadze. Этот мощный молодой человек замахает Леброна полотенцем на радостях всего за минималку. Про Роберта Сакре все сразу забудут.
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Ну хуже Кристи он бы точно не играл. так что 100% он мог бы играть
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Ну раз Леброн сказал...
С другой стороны, в Лейкерс и Смуш Паркер играл в старте))
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Леброн набирает в команду клиентов своего кореша-агента, сам выбирает тренера
Леброн - а че фигня то вышла?
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...Да что там ...Один ген менеджер,другой тренер..
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Играть и я смогу, но вот результат...
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