Леброн Джеймс: «Прямо сейчас Бронни мог бы легко играть за «Лейкерс»
Леброн Джеймс не скрывал разочарования после поражения от «Мемфиса».
Лидер «Лейкерс» во время общения с журналистами в раздевалке не захотел размышлять над тем, что произошло с командой после декабрьской победы во внутрисезонном турнире НБА.
«Не хочу возвращаться так далеко назад. Это всего лишь два матча (решающие игры турнира в Лас-Вегасе – Sports.ru). Но прямо сейчас мы не в порядке», – заявил Джеймс.
Одноклубник форварда Остин Ривз поинтересовался, выйдет ли Бронни Джеймс в стартовой пятерке команды Университета Южная Калифорния в следующем матче NCAA.
«Думаю, время пришло... Прямо сейчас он мог бы играть и за нас, легко. Вообще легко», – ответил Леброн.
«Лейкерс» после серии из четырех поражений идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.
С другой стороны, в Лейкерс и Смуш Паркер играл в старте))
Леброн - а че фигня то вышла?