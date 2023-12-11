Бронни Джеймс: «Признателен всем, кто помог мне в этот трудный период моей жизни»

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, в воскресенье дебютировал в NCAA.

Летом 19-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали операцию. Юный баскетболист несколько месяцев восстанавливался.

«Просто хочу сказать, что благодарен за все. Клиника Мэйо (Бронни лечился в ней после перенесенной остановки сердца – Sports.ru), все, что они для меня сделали. Я благодарен моим родителям, брату и сестре за поддержку в этот трудный период моей жизни.

Я просто хочу выразить признательность всем, кто помог мне пройти через это. А также моему тренеру, моим товарищам по команде, всем остальным моим тренерам. Они были со мной с самого начала, так что я просто хочу сказать, что благодарен им», – заявил Бронни.

Университет Южной Калифорнии с Джеймсом-младшим в составе уступил в овертайме Лонг Бич Стэйт – 79:84. Старший сын форварда «Лейкерс» набрал 4 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут.

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