Американский комик Джей Пи Сирс высмеял суперзвезду « » за то, что тот не встал во время исполнения гимна США перед дебютным матчем своего сына за университет Южная Калифорния.

«Леброн Джеймс произвел фурор своим новым достижением в карьере, сидя во время исполнения государственного гимна на баскетбольном матче университета Южная Калифорния, за который играет его сын.

Естественно, некоторые люди, придерживающиеся экстремистской идеологии уважения к Америке, посчитали действие Леброна неуважительным по отношению к Америке, однако Леброн, похоже, доволен этим, поскольку он не уважает Америку.

США являются расистской и репрессивной страной, утверждает миллиардер, которого так любят и лелеют миллионы в этой стране, что буквально называют его «королем». Я и сам не возражал бы против такого угнетения.

Учитывая его статус миллиардера, сотни долларов его богатства были получены благодаря рекламному соглашению с Nike, которая платит ему прибылью, получаемой от использования потогонного труда угнетенных людей в Китае.

Он получает прибыль в размере сотен миллионов долларов от угнетения. Нет никого лучше, чтобы слушать об угнетении, поскольку он испытал это на собственном опыте, и мы выражаем наши соболезнования королю за его угнетение», – сказал Сирс.