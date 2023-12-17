«Он не уважает Америку». Комик высмеял Леброна Джеймса, который не встал во время исполнения гимна США

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Политика Бронни Джеймс Баскетбол

Американский комик Джей Пи Сирс высмеял суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что тот не встал во время исполнения гимна США перед дебютным матчем своего сына Бронни за университет Южная Калифорния.

«Леброн Джеймс произвел фурор своим новым достижением в карьере, сидя во время исполнения государственного гимна на баскетбольном матче университета Южная Калифорния, за который играет его сын.

Естественно, некоторые люди, придерживающиеся экстремистской идеологии уважения к Америке, посчитали действие Леброна неуважительным по отношению к Америке, однако Леброн, похоже, доволен этим, поскольку он не уважает Америку.

США являются расистской и репрессивной страной, утверждает миллиардер, которого так любят и лелеют миллионы в этой стране, что буквально называют его «королем». Я и сам не возражал бы против такого угнетения.

Учитывая его статус миллиардера, сотни долларов его богатства были получены благодаря рекламному соглашению с Nike, которая платит ему прибылью, получаемой от использования потогонного труда угнетенных людей в Китае.

Он получает прибыль в размере сотен миллионов долларов от угнетения. Нет никого лучше, чтобы слушать об угнетении, поскольку он испытал это на собственном опыте, и мы выражаем наши соболезнования королю за его угнетение», – сказал Сирс.

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4 комментария
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Ахахахахах вот это шутка, вот это высмеял.
Так тебе, Леброн!
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