Звездный форвард «Лейкерс» отреагировал на дебют сына Бронни в .

«Не могу даже объяснить, насколько эмоциональный для меня сегодня день! Я совсем без сил, опустошен, и все, что могу сказать: , ты просто НЕВЕРОЯТЕН!! Победы и поражения, все это никуда не денется. Но ты уже добился главной цели, выиграл главный трофей – и это ЖИЗНЬ!!! Горжусь тобой, малыш, сегодня ты дал мне такой жизненный заряд! Спасибо тебе, я люблю тебя», – написал Джеймс.

с Джеймсом-младшим в составе уступил в овертайме Лонг Бич Стэйт – 79:84. Старший сын форварда « » набрал 4 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут.

Летом 19-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали операцию. Юный баскетболист несколько месяцев восстанавливался.