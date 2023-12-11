Леброн Джеймс о дебюте Бронни в NCAA: «Ты просто невероятен! Главный трофей уже выигран»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на дебют сына Бронни в NCAA.

«Не могу даже объяснить, насколько эмоциональный для меня сегодня день! Я совсем без сил, опустошен, и все, что могу сказать: Бронни, ты просто НЕВЕРОЯТЕН!! Победы и поражения, все это никуда не денется. Но ты уже добился главной цели, выиграл главный трофей – и это ЖИЗНЬ!!! Горжусь тобой, малыш, сегодня ты дал мне такой жизненный заряд! Спасибо тебе, я люблю тебя», – написал Джеймс.

Университет Южной Калифорнии с Джеймсом-младшим в составе уступил в овертайме Лонг Бич Стэйт – 79:84. Старший сын форварда «Лейкерс» набрал 4 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут.

Летом 19-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали операцию. Юный баскетболист несколько месяцев восстанавливался.

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5 комментариев
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Видно, как Брон любит и ценит свою семью. Молодцантрэ.
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Ответ SpankyBoy
Легендарный перфоманс Бронни, что-то на уровне победы лал во внутрисезонном турнире. Такой талантище должен уходить под первым пиком
Вы к сожалению совсем не поняли, о чём восторженно говорит Леброн. Тут совсем не про статистику.
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Ответ SpankyBoy
Легендарный перфоманс Бронни, что-то на уровне победы лал во внутрисезонном турнире. Такой талантище должен уходить под первым пиком
Пацан восстанавливался после остановки сердца, изначально никто не гарантировал, что он вообще сможет дальше заниматься спортом, пришел в новую для себя команду, в новую лигу, где совершенно другая игра, не как в школе, играл на ограниченных минутах, выглядел очень и очень приятно, искал передачи, отрабатывал в защите. Лишь бы что вы**зднуть..
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-2
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