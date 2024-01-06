Зоран Лукич: «Ужасно выглядели в первой половине. Промазали три лэй-апа с полметра от кольца»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» назвал причины поражения в матче Лиги ВТБ с « » (85:89).

«К сожалению, сегодня мы в первой половине выглядели ужасно. Я не могу сказать, что «Автодор» играл отлично. Они просто пользовались нашими глупостями. В первой половине мы допустили 10 потерь мяча. Два раза – передача одному игроку под кольцо. Просто не можем довести мяч до своего игрока. Это не заслуга команды «Автодор» в защите. Просто мы выкидывали мяч в аут.

Второй момент, очень важный в первой половине – промазали три лэй-апа с полметра от кольца. Это придает огромную неуверенность коллективу. Потом из-за этого мы не попали четыре штрафных броска. Надо еще сделать анализ, но это первая причина нашей ужасной игры в первой половине.

Вторая половина. Характер команды. Но все равно могу сказать, что несколько игроков получили свой шанс и после перерыва, но не смогли помочь коллективу. Сейчас нам надо решить эту ситуацию. Наверное, мы думаем про какие-то другие вещи, а не про то, что происходит на площадк», – заявил Лукич.