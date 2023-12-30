Зоран Лукич: «Выглядели как баскетбольная команда, в отличие от того, что было в первой игре с УНИКСом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал поражение от УНИКСа – 61:70.

«Хочу поздравить УНИКС с победой. Они дождались наших ошибок и воспользовались моментом. В последние три с половиной минуты мы просто остановились, и в этом не столько заслуга нашего соперника, сколько наша беда. Где-то 4-5 раз не успевали совершить атаку и допускали технические ошибки. Жаль, но все же 37 минут выглядели достойным соперником, и УНИКС очевидно нервничал.

Наша игра с появлением двух разыгрывающих в заявке выглядит уже по-другому. Уверен, что постепенно прибавляем. Понимаю, что все будут помнить последние три минуты этой игры, но в такой непростой ситуации, мне кажется, мы сделали небольшой шаг вперед. Выглядели как баскетбольная команда, в отличие от того, что было в первой игре с в Казани. Тогда был позор.

Мы проанализировали и сейчас понимаем, из-за чего тогда произошли ошибки. Будем их исправлять, хотя времени на коррекцию у нас больше нет. После Нового года к тренировочному подключатся один-два игрока. Не надейтесь сразу на многое, они слишком много времени провели вне тренировочного процесса. Надо иметь терпение. И все же будет попроще», – сказал .