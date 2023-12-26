Большинство генменеджеров Лиги ВТБ назвали арену «Автодора» худшей среди участников турнира

Теги Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Парма ДС Кристалл Руна Баскетбол

Большинство генменеджеров Лиги ВТБ назвали арену «Автодора» худшей в турнире.

Генеральные менеджеры 14 клубов Единой лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.

11 управленцев назвали саратовский «Кристалл» худшей ареной в лиге (2 голоса у «Динамо» в Москве и «Нагорного» в Нижнем Новгороде). 10 менеджеров считают, что на стадионе «Автодора» также худшая гостевая раздевалка в Единой лиге ВТБ.

10 генменеджеров считают, что в Саратове худшие гостиницы (2 ответа Нижний Новгород, по 1 за Астану и Пермь).

10 управленцев назвали Саратов в качестве города, в который «меньше всего хочется приезжать» (2 голоса за Красноярск и 2 «без ответа»).

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3 комментария
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Посмотрел состав участников Лиги ВТБ, и увы вынужден согласиться, что Саратов как город отстает от всех других по инфраструктуре. Так-то в лиге или города-миллионники, или вовсе столицы своих стран. Саратов самый провинциальный, самый “бедный” из городов (регионов).

Но ничего, придется потерпеть, ребята. :)
Если только Автодор не развалят после ухода отца-основателя В.Е.Родионова.
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Ответ everyday4768
Гостиницы такие же как зал что ли?
В Саратове нет сетевых гостиниц (типа Холидей Инн, Мариотт и тд).
Поэтому да, плюс-минус, как зал. ;)
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+2
Гостиницы такие же как зал что ли?
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