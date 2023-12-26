Большинство генменеджеров Лиги ВТБ назвали арену «Автодора» худшей среди участников турнира
Большинство генменеджеров Лиги ВТБ назвали арену «Автодора» худшей в турнире.
Генеральные менеджеры 14 клубов Единой лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.
11 управленцев назвали саратовский «Кристалл» худшей ареной в лиге (2 голоса у «Динамо» в Москве и «Нагорного» в Нижнем Новгороде). 10 менеджеров считают, что на стадионе «Автодора» также худшая гостевая раздевалка в Единой лиге ВТБ.
10 генменеджеров считают, что в Саратове худшие гостиницы (2 ответа Нижний Новгород, по 1 за Астану и Пермь).
10 управленцев назвали Саратов в качестве города, в который «меньше всего хочется приезжать» (2 голоса за Красноярск и 2 «без ответа»).
Но ничего, придется потерпеть, ребята. :)
Если только Автодор не развалят после ухода отца-основателя В.Е.Родионова.
Поэтому да, плюс-минус, как зал. ;)