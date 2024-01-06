Единая лига ВТБ. «Автодор» сыграет с «Нижним Новгородом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
Саратовский «Автодор» дома сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 16-4, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, Енисей – 11-9, Самара – 10-9, Парма – 10-10, Уралмаш – 9-10, Руна – 9-11, Автодор – 8-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-14, Минск – 0-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.