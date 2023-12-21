Остин Ривз о моменте, когда заслужил доверие Леброна: «Это была первая игра серии с «Мемфисом». В тот момент все происходило как в замедленной съемке»
Остин Ривз рассказал о моменте, какогда он заслужил доверие Леброна Джеймса.
«Полностью – это была первая игра серии с «Мемфисом» в прошлом сезоне. Я помню, как в последней четверти, когда у меня все получалось, был один бросок... Кажется, Ди-Ло взял подбор, скинул мяч Брону, и, конечно же, я побежал в угол. Мяч у Брона. Добегаю до середины и слышу, как он выкрикивает мое имя. Он такой: «Держи мяч». Я подумал: «Вот черт, я должен что-нибудь сообразить».
В тот момент все происходило как в замедленной съемке. Как будто я думал: «Не могу же я выставить его дураком. Он отдает мне мяч». Все, наверное, посмотрели на него косо за то, что он так сделал. Но в итоге все сработало. Слава Богу», – рассказал Ривз.