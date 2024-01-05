Мозес Муди недоволен своей ролью в «Голден Стэйт»

Форвард «Уорриорз» Мозес Муди недоволен своей ролью в команде.

Об этом сообщает журналист KRON4 News Джейсон Думас.

14-й номер драфта 2021 года вчера снова был заявлен на матч, но не появился на площадке по решению тренера. Это был третий подобный случай подряд.

По словам Думаса, представителям игрока не нравится непостоянство и отсутствие роли в составе.

В этом сезоне набирал 8,2 очка и 3,2 подбора за 18 минут игрового времени в среднем за матч.