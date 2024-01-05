Мозес Муди недоволен своей ролью в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Мозес Муди Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Мозес Муди недоволен своей ролью в команде.

Об этом сообщает журналист KRON4 News Джейсон Думас.

14-й номер драфта 2021 года вчера снова был заявлен на матч, но не появился на площадке по решению тренера. Это был третий подобный случай подряд.

По словам Думаса, представителям игрока не нравится непостоянство и отсутствие роли в составе. 

В этом сезоне Муди набирал 8,2 очка и 3,2 подбора за 18 минут игрового времени в среднем за матч.

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7 комментариев
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норм «будущее» из гсв полилося
но справедливости ради Керр рили в этом сезоне не мастак
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Как бы Муди прав - ему нужно игровое время для развития таланта. И как раз время Грина нужно по идее - Мозес довольно хорош в видении площадки и передачах.
Предполагаю, что не выпускают чтобы обменять. Скажем, с Клэем или Уиггинсом.
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Господи, теперь Муди уже недоволен. Ну кто-нибудь дайте Керру по голове
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Керр хочет в Лейкерс?
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Так Муди просто уступил место свое в ротации. Подземски сильнее его и универсальнее.
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Грин на отдых вышел, недовольства пошли. Совпадение, не думаю.
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