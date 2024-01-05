Стив Керр: «Когда Йокич бросил по кольцу, не было похоже, что он попадет»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр Никола Йокич Баскетбол

Стив Керр прокомментировал победный бросок Николы Йокича с 12 метров под сирену.

«Когда он бросил по кольцу, не было похоже, что он попадет. Когда мяч покинул его руку, казалось, что он перекинул, но мяч отскочил в кольцо.

Но если кто-то и забросит такой мяч, так это он. Великий, великий игрок», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Попадание Йокича с 12 метров под сирену принесло «Наггетс» победу над «Уорриорз» (130:127).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий