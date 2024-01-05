Стив Керр: «Когда Йокич бросил по кольцу, не было похоже, что он попадет»

Стив Керр прокомментировал победный бросок Николы Йокича с 12 метров под сирену.

«Когда он бросил по кольцу, не было похоже, что он попадет. Когда мяч покинул его руку, казалось, что он перекинул, но мяч отскочил в кольцо.

Но если кто-то и забросит такой мяч, так это он. Великий, великий игрок», – сказал главный тренер « ».

Попадание Йокича с 12 метров под сирену принесло «Наггетс» победу над «Уорриорз» (130:127).