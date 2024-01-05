Стив Керр: «10 из 12 лучших атакующих рейтингов в истории НБА зафиксированы в этом сезоне»

Стив Керр высказался о том, что современная НБА ориентирована на атаку.

«Я не против того, что игроки манипулируют правилами, чтобы провоцировать фолы. Я рассказывал вам историю о Крисе Поле, которая произошла около двух лет назад, когда он играл за «Оклахому»? Он спровоцировал фол в середине площадки. Я не мог поверить, что мы сфолили на нем в середине площадки. Он отправился на линию штрафных, посмотрел на меня и сказал: «Пока они свистят, я буду это делать». И я не винил его, он заработал штрафные.

Лига заинтересована в развитии игры. Посмотрите на атакующий рейтинг. 10 из 12 лучших атакующих рейтингов в истории зафиксированы в этом сезоне. Мастерство игроков выросло, темп игры вырос, тренеры выпускают одновременно пять снайперов, бросающих из-за дуги. Эта лига всегда была инициативной и стремилась к созданию лучшего продукта.

Когда я завершил карьеру в 2003 году, мы играли в финальной серии против «Нетс», матч закончился со счетом 75:68. Это было неинтересно смотреть. С тех пор лига изменила правила, игра стала более открытой, и продукт стал намного лучше. Любой тренер хочет, чтобы его команде позволяли играть в защите. Но некоторые свистки... Как я сказал, судьи делают свою работу. Наше дело, как лиги – установить уровень жесткости защиты. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении», – сказал главный тренер « ».