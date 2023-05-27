Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс ни за что не уйдет без прощального тура»

Бывший одноклубник , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс уверен, что суперзвезда « » не завершит карьеру в этом году.

«Я знаю Леброна уже около 25 лет. Черт возьми, он сам не верит в то, что может завершить карьеру.

Во-первых, Леброн Джеймс слишком любит деньги. Он такой скупердяй, когда речь идет о деньгах. Вы знаете, сколько денег он потеряет, если уйдет? Насколько я знаю, он потеряет около 100 миллионов долларов.

Во-вторых, он привлекает много внимания. Он хочет еще больше внимания. Леброн ни за что не уйдет без прощального тура. И он его заслужил.

В-третьих, это сообщение адресовано не нам. Это сообщение было адресовано прямо , Джинни Басс и руководству клуба, чтобы они сделали все, что они должны сделать, в это межсезонье, а не ждали февральского дедлайна», – сказал Перкинс.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?