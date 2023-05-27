Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс ни за что не уйдет без прощального тура»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джинни Басс Роб Пелинка Баскетбол

Бывший одноклубник Леброна Джеймса, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс уверен, что суперзвезда «Лейкерс» не завершит карьеру в этом году.

«Я знаю Леброна уже около 25 лет. Черт возьми, он сам не верит в то, что может завершить карьеру.

Во-первых, Леброн Джеймс слишком любит деньги. Он такой скупердяй, когда речь идет о деньгах. Вы знаете, сколько денег он потеряет, если уйдет? Насколько я знаю, он потеряет около 100 миллионов долларов.

Во-вторых, он привлекает много внимания. Он хочет еще больше внимания. Леброн ни за что не уйдет без прощального тура. И он его заслужил.

В-третьих, это сообщение адресовано не нам. Это сообщение было адресовано прямо Робу Пелинке, Джинни Басс и руководству клуба, чтобы они сделали все, что они должны сделать, в это межсезонье, а не ждали февральского дедлайна», – сказал Перкинс.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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3 комментария

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ты не прав
Если он и будет, то с сыном. И то, если ЛеГм и ЛеКент не найдет обиженного жизнью алл-стара, которому можно в уши про величие и кайфы напрудить.
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Александр Спирин
*Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс ни за что не уйдет без прощального пука»
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