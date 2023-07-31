Джинни Басс: «Пелинка – подходящий человек на должность главы офиса «Лейкерс»

Владелица « » Джинни Басс комплиментарно высказалась о генеральном менеджере клуба .

«Я всегда считала, что Роб является подходящим человеком на должность главы офиса «Лейкерс». Продолжаю так думать.

Невозможно постоянно принимать идеальные решения. Но важно то, как вы отреагируете и какое решение последует после. У нас был состав, который не работал, ничего не менялось. В НБА нельзя взять и внезапно все изменить. Но вы можете задать нужное направление, приняв правильное решение.

Именно это Роб и сделал. У него стратегическое мышление. Он способен видеть общую картину. Он справился со множеством вызовов», – сказала Басс.

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