Джинни Басс: «Пелинка – подходящий человек на должность главы офиса «Лейкерс»
Владелица «Лейкерс» Джинни Басс комплиментарно высказалась о генеральном менеджере клуба Робе Пелинке.
«Я всегда считала, что Роб является подходящим человеком на должность главы офиса «Лейкерс». Продолжаю так думать.
Невозможно постоянно принимать идеальные решения. Но важно то, как вы отреагируете и какое решение последует после. У нас был состав, который не работал, ничего не менялось. В НБА нельзя взять и внезапно все изменить. Но вы можете задать нужное направление, приняв правильное решение.
Именно это Роб и сделал. У него стратегическое мышление. Он способен видеть общую картину. Он справился со множеством вызовов», – сказала Басс.
Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас
Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой
1 комментарий