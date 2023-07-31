Джинни Басс: «Пелинка – подходящий человек на должность главы офиса «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Джинни Басс Роб Пелинка Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс комплиментарно высказалась о генеральном менеджере клуба Робе Пелинке.

«Я всегда считала, что Роб является подходящим человеком на должность главы офиса «Лейкерс». Продолжаю так думать.

Невозможно постоянно принимать идеальные решения. Но важно то, как вы отреагируете и какое решение последует после. У нас был состав, который не работал, ничего не менялось. В НБА нельзя взять и внезапно все изменить. Но вы можете задать нужное направление, приняв правильное решение.

Именно это Роб и сделал. У него стратегическое мышление. Он способен видеть общую картину. Он справился со множеством вызовов», – сказала Басс.

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1 комментарий

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Друг Джордана
Слова словами, но интересно, как такие должности оцениваются руководством. Есть ли какой-нибудь kpi или там отношения владельцы-генеменеджер
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