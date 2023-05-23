Роб Пелинка: «Леброн Джеймс заслужил право решать, хочет ли он отдать баскетболу еще больше»

Генеральный менеджер «Лейкерс» и главный тренер команды заявили, что в ближайшее время обсудят с его будущее.

«Мы знаем, что Джеймс говорит сам за себя, и мы с нетерпением ждем разговора с ним. Леброн отдал баскетболу столько, сколько не отдавал никто другой. Он заслужил право решать, хочет ли он отдать еще больше. Разумеется, мы надеемся, что его карьера продолжится», – сказал Пелинка.

«Я тоже был готов завершить карьеру после вчерашнего вечера», – пошутил Хэм.

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