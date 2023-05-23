Роб Пелинка: «Леброн Джеймс заслужил право решать, хочет ли он отдать баскетболу еще больше»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка и главный тренер команды Дарвин Хэм заявили, что в ближайшее время обсудят с Леброном Джеймсом его будущее.

«Мы знаем, что Джеймс говорит сам за себя, и мы с нетерпением ждем разговора с ним. Леброн отдал баскетболу столько, сколько не отдавал никто другой. Он заслужил право решать, хочет ли он отдать еще больше. Разумеется, мы надеемся, что его карьера продолжится», – сказал Пелинка.

«Я тоже был готов завершить карьеру после вчерашнего вечера», – пошутил Хэм.

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9 комментариев

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НеБрат
Ответ Swhat
Даллас прошёл в финал. Но все разговоры про Лейброна
Какой Даллас? Ковбойс?
+8
0
+8
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boller_73
Ответ Swhat
Даллас прошёл в финал. Но все разговоры про Лейброна
Ну как там в 2011 снова?
+5
0
+5
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carmelo hot sause
ЛеБрон не завершит карьеру, потому что он слишком печется (в хорошем смысле) о своём наследии.
Мы будем знать заранее о его последнем сезоне, последней игре в каждом городе, последнем МВЗ, как знали про Кобе.
Думаю, он всё же сыграет с Бронни хотя бы один сезон
+4
0
+4
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arspurs9
Ответ carmelo hot sause
ЛеБрон не завершит карьеру, потому что он слишком печется (в хорошем смысле) о своём наследии. Мы будем знать заранее о его последнем сезоне, последней игре в каждом городе, последнем МВЗ, как знали про Кобе. Думаю, он всё же сыграет с Бронни хотя бы один сезон
Тоже писал об этом. Леброн не уйдет так, по тихому. Убежден, что об уходе мы узнаем заранее и последний его сезон в НБА будет публичными проводами легенды. Лига сделает из этого грандиозную историю, это очевидно.

На ESPN вроде кто-то давно сказал: "Джеймс отличается от многих тем, что умеет вписывать моменты в историю". А "Прощание Короля" - великий момент. Так что нет, закончится все не сейчас.
+3
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Tim Timson
хочет провернуть возвращение в стиле Майка?)
+3
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Костя Кот
Ответ НеБрат
Какой Даллас? Ковбойс?
ладно даллас, кто такой лейброн?
+1
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Андрей Смирнов
Леброн с сыном хотел поиграть, отдохнёт и вернётся. Всегда кажется, что порох ещё есть.
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Kolch
Ответ НеБрат
Какой Даллас? Ковбойс?
Лилу Даллас. Мультипаспорт
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