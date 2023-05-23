Роб Пелинка: «Леброн Джеймс заслужил право решать, хочет ли он отдать баскетболу еще больше»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка и главный тренер команды Дарвин Хэм заявили, что в ближайшее время обсудят с Леброном Джеймсом его будущее.
«Мы знаем, что Джеймс говорит сам за себя, и мы с нетерпением ждем разговора с ним. Леброн отдал баскетболу столько, сколько не отдавал никто другой. Он заслужил право решать, хочет ли он отдать еще больше. Разумеется, мы надеемся, что его карьера продолжится», – сказал Пелинка.
«Я тоже был готов завершить карьеру после вчерашнего вечера», – пошутил Хэм.
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Мы будем знать заранее о его последнем сезоне, последней игре в каждом городе, последнем МВЗ, как знали про Кобе.
Думаю, он всё же сыграет с Бронни хотя бы один сезон
На ESPN вроде кто-то давно сказал: "Джеймс отличается от многих тем, что умеет вписывать моменты в историю". А "Прощание Короля" - великий момент. Так что нет, закончится все не сейчас.