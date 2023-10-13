Дарвин Хэм о Вуде: «Не знаю, что произошло в «Далласе». Говорят всякую ерунду: якобы он ленивый и не играет в защите»

Главный тренер « » был твердо намерен подписать этим летом тяжелого форварда .

«Я надоедал . Не звонил ему каждый день – каждый второй день: звонки, смс. Я был с ним на связи. В это время просто поддерживал контакт с Вудом, давал ему понять: «Мы здесь, брат, и у нас есть возможность добиться некоторых высот».

Не знаю, что произошло в « », и это не мое дело. Не знаю. Люди говорят всякую ерунду. «Он ленивый. Он не играет в защите». Я знаю пацана. Знаю, на какие жертвы Вуд готов пойти, и он полностью оправдал мои ожидания с начала тренировочного лагеря.

И поэтому не сужу о своих взаимоотношениях, основываясь на мнении других людей. Я общаюсь напрямую, и знаю, на что Кристиан способен и чего он намерен достигнуть», – сказал Хэм журналисту Марку Джей Спирсу для Andscape.

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