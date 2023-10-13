Дарвин Хэм о Вуде: «Не знаю, что произошло в «Далласе». Говорят всякую ерунду: якобы он ленивый и не играет в защите»

Теги Даллас Лейкерс НБА Роб Пелинка Кристиан Вуд Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм был твердо намерен подписать этим летом тяжелого форварда Кристиана Вуда.

«Я надоедал Робу Пелинке. Не звонил ему каждый день – каждый второй день: звонки, смс. Я был с ним на связи. В это время просто поддерживал контакт с Вудом, давал ему понять: «Мы здесь, брат, и у нас есть возможность добиться некоторых высот».

Не знаю, что произошло в «Далласе», и это не мое дело. Не знаю. Люди говорят всякую ерунду. «Он ленивый. Он не играет в защите». Я знаю пацана. Знаю, на какие жертвы Вуд готов пойти, и он полностью оправдал мои ожидания с начала тренировочного лагеря.

И поэтому не сужу о своих взаимоотношениях, основываясь на мнении других людей. Я общаюсь напрямую, и знаю, на что Кристиан способен и чего он намерен достигнуть», – сказал Хэм журналисту Марку Джей Спирсу для Andscape.

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