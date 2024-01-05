Энтони Эдвардс: «Перед моим дебютным сезоном Рикки Рубио сказал, что мне рано бросать на победу»

Энтони Эдвардс рассказал историю о бывшем партнере по команде Рикки Рубио.

Защитник «Миннесоты» рассказал об одном из своих первых воспоминаний об испанском разыгрывающем.

«Это был тренировочный лагерь перед моим дебютным сезоном. По-моему, счет был 45:46, я играл в одной команде с Карлом-Энтони Таунсом и Д’Анджело Расселлом, мы проигрывали, я бросил на победу и промазал.

подошел и сказал: «Юноша, не тебе бросать на победу. Пусть они бросают. Скоро ты сможешь совершать такие броски, но не сейчас».

Я не послушал. Примерно через три месяца он сказал мне: «Ладно, теперь ты можешь бросать». Это одно из моих воспоминаний о нем. Он облегчал мне игру, давал советы в каждом матче. Он был довольно умный», – рассказал .

Вчера Рубио объявил о завершении карьеры в .