«Кливленд» может расстаться с Рикки Рубио

Теги возможные переходы Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

Руководство «Кливленда» и разыгрывающий Рикки Рубио начали обсуждать возможное расторжение контракта, сообщает The Athletic.

Минувшим летом 33-летний испанец объявил, что приостанавливает карьеру из-за психологических проблем. «Кавальерс» полностью поддержали игрока, но выразили надежду, что он присоединится к команде по ходу сезона.

У клуба появились серьезные сомнения в том, что Рубио возобновит карьеру в НБА.

Рубио заработает в этом сезоне 6,1 миллиона долларов. Контракт на следующий сезон гарантирован на 4,25 миллиона долларов.

Представители «Кавс» и Рубио рассматривают различные варианты. Стороны обсуждают возможность выкупа значительной части контракта.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
конечно слить этот контракт нужно)
+1
0
+1
Ответ Tim Timson
конечно слить этот контракт нужно)
Тут наверное не слив контракта, а освобождение места под игрока в ротацию, учитывая что команда борется за плей-офф.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий