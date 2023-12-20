«Кливленд» может расстаться с Рикки Рубио

Руководство « » и разыгрывающий начали обсуждать возможное расторжение контракта, сообщает The Athletic.

Минувшим летом 33-летний испанец объявил, что приостанавливает карьеру из-за психологических проблем. «Кавальерс» полностью поддержали игрока, но выразили надежду, что он присоединится к команде по ходу сезона.

У клуба появились серьезные сомнения в том, что Рубио возобновит карьеру в .

Рубио заработает в этом сезоне 6,1 миллиона долларов. Контракт на следующий сезон гарантирован на 4,25 миллиона долларов.

Представители «Кавс» и Рубио рассматривают различные варианты. Стороны обсуждают возможность выкупа значительной части контракта.