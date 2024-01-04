«Спасибо всем за любовь и поддержку!» Рикки Рубио объявил о завершении карьеры в НБА

Теги переходы Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

Рикки Рубио официально объявил о завершении карьеры в НБА.

«30 июля была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мой разум оказался в тяжелой ситуации. Я знал, что иду в этом направлении, но никогда не думал, что не контролирую ситуацию. На следующий день я решил завершить профессиональную карьеру.

Однажды, когда придет время, я хотел бы поделиться со всеми вами своим опытом, чтобы помочь другим, оказавшимся в похожей ситуации. До тех пор я хотел бы сохранить это в тайне из уважения к своей семье и себе, поскольку все еще работаю над своим психическим здоровьем. Но с гордостью могу сказать, что дела идут намного лучше и мне становится лучше с каждым днем.

Сегодня я захотел опубликовать это сообщение для вас, потому что моя карьера в НБА подошла к концу.

Все началось в июне 2009 года, в день драфта в Нью-Йорке. Это мечта. За 12 лет выступлений в лиге, со всеми взлетами и падениями, у меня накопилось много хороших воспоминаний и прекрасных отношений. «Миннесота», «Юта», «Финикс» и «Кливленд». Ух ты. Спасибо!

Отдельно стоит упомянуть «Кливленд». Мой последний дом. Я знаю, что все закончилось тяжело. Я никогда не мог себе представить, что сезон сложится таким образом, но у вас потрясающая организация с Коби и Джей Би, которые проявили чрезвычайное уважение, понимание моей ситуации и заботу обо мне как о человеке.

Спасибо всем за любовь и поддержку!» – написал Рубио.

Ранее стало известно, что «Кавальерс» и Рубио договорились о выкупе контракта.

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3 комментария
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В Миннесоту на 1 матч контракт!
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по таланту точно не хуже Паркера. но увы
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А вроде совсем недавно это было, как за Миннесоту начал бегать худенький улыбчивый паренёк и раздавал передачи конфетки. Время неумолимо и здоровье не вечно.
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