В «Кавальерс» надеются, что Рикки Рубио присоединится к команде по ходу сезона

Теги Кливленд Рикки Рубио сборная Испании НБА Коби Олтмен Баскетбол

В «Кливленде» надеются, что разыгрывающий Рикки Рубио присоединится к команде по ходу сезона-23/24.

Об этом рассказал глава офиса клуба Коби Олтмен.

«Мы продолжаем полностью поддерживать Рикки Рубио, на данный момент он может быть вне команды, у него есть наше разрешение не присутствовать на тренировках. Мы регулярно общаемся и консультируемся с ним, и будем продолжать поддерживать его всеми возможными способами. 

По соображениям конфиденциальности мы не будем отвечать на вопросы по данной ситуации. Организация «Кавальерс» желает Рикки и его семье всего наилучшего», – заявил Олтмен.

Олтмен пояснил, что во время разговоров с Рубио речь ни разу не заходила о завершении карьеры. В клубе ожидают, что испанец возобновит карьеру по ходу предстоящего чемпионата.

Рубио незадолго до старта ЧМ-2023 объявил, что приостанавливает карьеру из-за проблем ментального характера.

Рикки не приехал в расположение «Кэвз» к открытию тренировочного лагеря.

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1 комментарий

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BT
А что там сам Олтмен, какие новости? Когда слушание по поводу вождения в пьяном виде? Какие санкции клуб применит, почему ничего не слышно? Когда дядя Сильвер вызовет к себе на ковер, почему не слышно осуждений из офиса лиги? Или игроков щемят за размахивание пистолетом (допустим, правильно), а генменеджеры могут водить в пьяном виде, и все нормально?
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