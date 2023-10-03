В « » надеются, что разыгрывающий присоединится к команде по ходу сезона-23/24.

Об этом рассказал глава офиса клуба Коби Олтмен.

«Мы продолжаем полностью поддерживать Рикки Рубио, на данный момент он может быть вне команды, у него есть наше разрешение не присутствовать на тренировках. Мы регулярно общаемся и консультируемся с ним, и будем продолжать поддерживать его всеми возможными способами.

По соображениям конфиденциальности мы не будем отвечать на вопросы по данной ситуации. Организация «Кавальерс» желает Рикки и его семье всего наилучшего», – заявил Олтмен.

Олтмен пояснил, что во время разговоров с Рубио речь ни разу не заходила о завершении карьеры. В клубе ожидают, что испанец возобновит карьеру по ходу предстоящего чемпионата.

Рубио незадолго до старта ЧМ-2023 объявил, что приостанавливает карьеру из-за проблем ментального характера.

Рикки не приехал в расположение «Кэвз» к открытию тренировочного лагеря.

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