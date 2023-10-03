В «Кавальерс» надеются, что Рикки Рубио присоединится к команде по ходу сезона
В «Кливленде» надеются, что разыгрывающий Рикки Рубио присоединится к команде по ходу сезона-23/24.
Об этом рассказал глава офиса клуба Коби Олтмен.
«Мы продолжаем полностью поддерживать Рикки Рубио, на данный момент он может быть вне команды, у него есть наше разрешение не присутствовать на тренировках. Мы регулярно общаемся и консультируемся с ним, и будем продолжать поддерживать его всеми возможными способами.
По соображениям конфиденциальности мы не будем отвечать на вопросы по данной ситуации. Организация «Кавальерс» желает Рикки и его семье всего наилучшего», – заявил Олтмен.
Олтмен пояснил, что во время разговоров с Рубио речь ни разу не заходила о завершении карьеры. В клубе ожидают, что испанец возобновит карьеру по ходу предстоящего чемпионата.
Рубио незадолго до старта ЧМ-2023 объявил, что приостанавливает карьеру из-за проблем ментального характера.
Рикки не приехал в расположение «Кэвз» к открытию тренировочного лагеря.
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