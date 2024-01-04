«Кавальерс» и Рикки Рубио договорились о выкупе контракта
«Кливленд» выкупит контракт разыгрывающего защитника Рикки Рубио.
Расторжение соглашения с «Кавальерс», вероятно, ознаменует конец 12-летней карьеры испанца в НБА, сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.
Если 33-летний разыгрывающий продолжит карьеру, то, скорее всего, в Испании.
Минувшим летом Рубио объявил, что приостанавливает карьеру из-за психологических проблем. «Кавальерс» полностью поддержали игрока, но выразили надежду, что он присоединится к команде по ходу сезона.
По контракту Рубио должен получить 6,1 миллиона долларов за этот сезон и 6,4 миллиона за сезон-2024/25.