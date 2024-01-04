«Кавальерс» и Рикки Рубио договорились о выкупе контракта

Теги переходы Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

«Кливленд» выкупит контракт разыгрывающего защитника Рикки Рубио.

Расторжение соглашения с «Кавальерс», вероятно, ознаменует конец 12-летней карьеры испанца в НБА, сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.

Если 33-летний разыгрывающий продолжит карьеру, то, скорее всего, в Испании.

Минувшим летом Рубио объявил, что приостанавливает карьеру из-за психологических проблем. «Кавальерс» полностью поддержали игрока, но выразили надежду, что он присоединится к команде по ходу сезона.

По контракту Рубио должен получить 6,1 миллиона долларов за этот сезон и 6,4 миллиона за сезон-2024/25.

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2 комментария
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Жаль, карьера не получилась и на 30% от задатков, ну тут и здоровье сказалось и отсутствие броска. В гнили не был замечен
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