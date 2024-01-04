«Кавальерс» и Рикки Рубио договорились о выкупе контракта

«Кливленд» выкупит контракт разыгрывающего защитника Рикки Рубио.

Расторжение соглашения с «Кавальерс», вероятно, ознаменует конец 12-летней карьеры испанца в , сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.

Если 33-летний разыгрывающий продолжит карьеру, то, скорее всего, в Испании.

Минувшим летом Рубио объявил, что приостанавливает карьеру из-за психологических проблем. «Кавальерс» полностью поддержали игрока, но выразили надежду, что он присоединится к команде по ходу сезона.

По контракту должен получить 6,1 миллиона долларов за этот сезон и 6,4 миллиона за сезон-2024/25.