Светлана Журова о баннере в поддержку Белгорода: «В этой ситуации сербы полностью на нашей стороне»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда болельщики Светлана Журова Баскетбол

Светлана Журова высказалась о баннере сербских болельщиков в поддержку Белгорода.

«Сербы нас поддерживают, тут нечему удивляться. Они и до этого делали разнообразные акции в поддержку президента и других событий, которые происходили в России. В этой ситуации они полностью на нашей стороне, и достаточно часто это демонстрируют.

Ожидаю ли я какие-то санкции после этой акции? Все зависит от регламента. Тут не было ничего оскорбительного. Когда были оскорбления с трибун в нашу сторону, организаторы делали замечания. Здесь погибли люди, и было бы достаточно странно говорить о том, что кто-то делает что-то неправильно», — сказала депутат Госдумы.

Во время матча Евролиги «Црвена Звезда» — «Партизан» (88:72) в Белграде болельщики растянули на трибунах баннер со словами «Белгород, мы с тобой».

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1 комментарий
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сербы на нашей стороне, а Великий Вождь нет!
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