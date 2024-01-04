Евролига. «Фенербахче» встретится с «Маккаби», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Партизан Црвена Звезда АСВЕЛ Виллербан Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

«Фенербахче» встретится дома с «Маккаби Тель-Авив», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
4 января, 20.45, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
4 января, 22.00, «LDLC Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда Сербия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
4 января, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако
Дата проведения
4 января, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 16-2, Виртус Италия – 13-5, Барселона Испания – 12-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Олимпиакос Греция – 10-8, Монако – 10-8, Партизан Сербия – 10-8, Валенсия Испания – 10-8, Фенербахче Турция – 10-8, Баскония Испания – 10-8, Бавария Германия – 8-10, Милан Италия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Анадолу Эфес Турция – 7-11, Жальгирис Литва – 6-12, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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