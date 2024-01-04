Евролига. «Фенербахче» встретится с «Маккаби», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
«Фенербахче» встретится дома с «Маккаби Тель-Авив», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 января, 20.45, «Kalnapilio arena»
- Дата проведения
- 4 января, 22.00, «LDLC Арена»
- Дата проведения
- 4 января, 22.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 4 января, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Реал Испания – 16-2, Виртус Италия – 13-5, Барселона Испания – 12-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Олимпиакос Греция – 10-8, Монако – 10-8, Партизан Сербия – 10-8, Валенсия Испания – 10-8, Фенербахче Турция – 10-8, Баскония Испания – 10-8, Бавария Германия – 8-10, Милан Италия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Анадолу Эфес Турция – 7-11, Жальгирис Литва – 6-12, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.