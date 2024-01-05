Депутат Дмитрий Свищев о баннере в поддержку Белгорода: «Сербия по-дружески, даже по-братски, относится к нам»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал баннер сербских в поддержку Белгорода.

«Сербия по-дружески, даже по-братски, относится к нам. Российские и сербские болельщики традиционно относятся друг к другу с пониманием и одобрением. Очень важно, чтобы в сложные времена близкие друзья нас поддерживали. Нам, России, поддержка очень нужна сейчас.

Никакой политики здесь нет. Это проявление дружеских отношений через поддержку, пусть это баннер на спортивном мероприятии, но это очень важно. У нас есть друзья в Европе, но открыто заявить о поддержке не каждый может», — сказал депутат Госдумы.

Во время матча « » — « » (88:72) в Белграде болельщики растянули на трибунах баннер со словами «Белгород, мы с тобой».