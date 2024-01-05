Никола Йокич о победном броске под сирену: «Такие броски самые легкие, потому что у тебя нет другого выхода»

Никола Йокич прокомментировал победный бросок с 12 метров под сирену.

«Постарался подойти немного ближе и просто забросить мяч в кольцо.

По-моему, такие броски самые легкие. Потому что у тебя нет другого выхода.

Мы не хотели сдаваться. У нас легко нашлись бы оправдания для поражения, завтра нам предстоит второй матч за два дня. Но парни не сдались. Мы были очень агрессивны», – сказал центровой «Наггетс».

Попадание Йокича с 12 метров под сирену принесло «Наггетс» победу над «Уорриорз» (130:127).