Никола Йокич о победном броске под сирену: «Такие броски самые легкие, потому что у тебя нет другого выхода»
Никола Йокич прокомментировал победный бросок с 12 метров под сирену.
«Постарался подойти немного ближе и просто забросить мяч в кольцо.
По-моему, такие броски самые легкие. Потому что у тебя нет другого выхода.
Мы не хотели сдаваться. У нас легко нашлись бы оправдания для поражения, завтра нам предстоит второй матч за два дня. Но парни не сдались. Мы были очень агрессивны», – сказал центровой «Наггетс».
Попадание Йокича с 12 метров под сирену принесло «Наггетс» победу над «Уорриорз» (130:127).