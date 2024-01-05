Майкл Мэлоун: «Сказал Йокичу сделать два удара в пол за центральной линией и бросать»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Майкл Мэлоун рассказал об установке перед решающей атакой в матче с «Уорриорз».

«В тайм-ауте я сказал Йокичу сделать два удара в пол за центральной линией и бросать. И он выполнил установку в совершенстве.

Великие игроки совершают великие броски. Когда Никола получает мяч, всегда что-то происходит – это просто невероятно», – сказал главный тренер «Денвера».

Попадание Йокича с 12 метров под сирену принесло «Наггетс» победу над «Уорриорз» (130:127).

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