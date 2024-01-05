Бросок Николы Йокича почти с середины площадки под сирену принес «Денверу» победу над «Голден Стэйт»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в невероятной концовке вырвал победу у «Голден Стэйт» – 130:127.

Уступая с разницей в 18 очков (107:123) за 7 минут до конца, «Наггетс» сумели отыграть отставание и вырвать победу благодаря точному броску Николы Йокича недалеко от центральной линии под сирену.

При равном счете (127:127) за 3,6 секунды до конца четвертой четверти Йокич получил мяч на своей половине площадки, перешел центральную линию, сделал два шага и отправил мяч в кольцо с 12 метров.

Сербский бигмен завершил матч с 34 очками (13 из 16 с игры, 2 из 2 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных), 10 передачами, 9 подборами, 2 перехватами, блок-шотом и 4 потерями за 38,5 минуты на паркете.

Лучшим в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри – 30 очков (11 из 23 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 6 передач и 4 подбора.

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44 комментария
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Один из моментов, по которому будут вспоминать карьеру Йокича и через 20 лет. Эпичная победа!
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У него дар. Я не знаю, есть ли более талантливый спортсмен в мире на сегодня
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Жесть, вот это настоящий МВП бьет он обычно издалека и очень редко промахивается
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У него ведь такие броски под сирену не первый раз залетают, талант!!
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Ответ Александр Пиминов
Комментарий удален модератором
Поджигатели пуканов лудоманов не подвели
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+16
такой удачи от гордона, ватсона и Николая "3 сек в защите" я ещё не видел. но зато видел безолаберную "стеф-расслабленную" концовку, где в итоге такая кульминация...просто невероятно обидно, это очень сильный психологический урон, какие слова надо находить после такого...
+15
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Ответ Марсель Объелся
У него дар. Я не знаю, есть ли более талантливый спортсмен в мире на сегодня
Никола, хоть и однозначно лучший баскетболист сейчас, но это уже прям явно перебор
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- Стеф, смотри и учись
- Ты это мне сказал?
- Смотри и учись
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MVP
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Заткнул Чейз центр болелам Голденов терпения Мега крутейший момент
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все же его не только лошадки интересуют. Эмоции после сирены - огонь!
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Ответ Марсель Объелся
У него дар. Я не знаю, есть ли более талантливый спортсмен в мире на сегодня
спортсмен в принципе? О’Салливан в своем деле более талантливый, я думаю
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Как сказал был Пол Джордж: "Это был плохой бросок")
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Ответ Александр Пиминов
Комментарий удален модератором
Вызывай пожарников
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Шикарно!!!! Красота этого момента в том,что Никола бросал не на удачу, а именно делал бросок
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Никола Йокич отец стефана кари
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Стэф в последней атаке при равном счете сыграл в стиле Грина, сделав передачу в руки соперника, вместо того чтобы пойти в проход и заработать штрафные..))
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напомнил бросок как он в прошлом году через ЭДевиса забил в плэй офф, бросок не на удачу а именно снайперский прицел был
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Феноменально
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До последнего думал, что дадут Гордону этот последний розыгрыш- все последние минуты в четверти он как бульдог цеплялся и выгрызал владения или мешал атакам, так еще и сам забивал.
Но как вышло - просто сказка. Стефа и ко в этом матче буквально убили с их же оружия
+2
0
+2
что за лютый серб
+1
0
+1
Ответ Катя Попова
такой удачи от гордона, ватсона и Николая "3 сек в защите" я ещё не видел. но зато видел безолаберную "стеф-расслабленную" концовку, где в итоге такая кульминация...просто невероятно обидно, это очень сильный психологический урон, какие слова надо находить после такого...
Это просто один матч регулярки. Готовится к следующему
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У школоты траур
+7
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Эпично конечно. Мало того что такой отрыв отыграли, так ещё и под сирену с такого расстояния, ещё и от щита забить это какой-то космос!! Йокич красава!!
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Вот это БаззерБиттер....... Эпик просто.
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Ответ Jesse Boy
спортсмен в принципе? О’Салливан в своем деле более талантливый, я думаю
Хоть вид спорта написали бы) тут не все за снукером следят (разновидность бильярда).
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Ответ Jesse Boy
спортсмен в принципе? О’Салливан в своем деле более талантливый, я думаю
Эх, за О’Салливана не шарю. Поверю на слово. И что, вот он даже в 48 лет доминирует и творит магию как Никола?
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Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Видел или видела, ты уж определись))
как со "здоровьем" ))
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Аыыы що я увидел
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