Бросок Николы Йокича почти с середины площадки под сирену принес «Денверу» победу над «Голден Стэйт»

«Денвер» в невероятной концовке вырвал победу у «Голден Стэйт» – 130:127.

Уступая с разницей в 18 очков (107:123) за 7 минут до конца, «Наггетс» сумели отыграть отставание и вырвать победу благодаря точному броску Николы Йокича недалеко от центральной линии под сирену.

При равном счете (127:127) за 3,6 секунды до конца четвертой четверти Йокич получил мяч на своей половине площадки, перешел центральную линию, сделал два шага и отправил мяч в кольцо с 12 метров.

Сербский бигмен завершил матч с 34 очками (13 из 16 с игры, 2 из 2 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных), 10 передачами, 9 подборами, 2 перехватами, блок-шотом и 4 потерями за 38,5 минуты на паркете.

Лучшим в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри – 30 очков (11 из 23 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 6 передач и 4 подбора.