«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110.

« » забросили лишь 4 из 30 из-за дуги и совершили 21 потерю, став первой командой в этом сезоне, которая в одном матче реализовала меньше 15 процентов трехочковых бросков и совершила больше 20 потерь.

завершил встречу с 12 очками, реализовав 6 из 18 с игры, включая 0 из 6 из-за дуги. Также на его счету 9 передач, 6 подборов и 2 потери. отметился 29 очками (10 из 17 с игры), 17 подборами, 6 передачами, 5 блок-шотами, 3 перехватами и 5 потерями.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и занимают 10-е место в Западной конференции (17-18).