«Лейкерс» – первая команда в этом сезоне, которая реализовала меньше 15 процентов бросков из-за дуги и совершила больше 20 потерь

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110.

«Лейкерс» забросили лишь 4 из 30 из-за дуги и совершили 21 потерю, став первой командой в этом сезоне, которая в одном матче реализовала меньше 15 процентов трехочковых бросков и совершила больше 20 потерь.

Леброн Джеймс завершил встречу с 12 очками, реализовав 6 из 18 с игры, включая 0 из 6 из-за дуги. Также на его счету 9 передач, 6 подборов и 2 потери. Энтони Дэвис отметился 29 очками (10 из 17 с игры), 17 подборами, 6 передачами, 5 блок-шотами, 3 перехватами и 5 потерями.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и занимают 10-е место в Западной конференции (17-18).

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10 комментариев
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Я помню в начале сезона говорили что у Лейкерс самый лучший состав
+11
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+11
Ответ aleksandre
Я помню в начале сезона говорили что у Лейкерс самый лучший состав
и все остальные составы им завидуют, ведь только у них есть два стартера, не набравших ни одного очка
+8
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+8
На баннер пока не тянет..
+7
0
+7
Пришли, побросали и ушли. Коротко о сегодняшнем матче Лейкерс
+6
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+6
Легенды
+5
0
+5
Леброн какой-то сам не свой, тенью весь матч отбегал.
+1
-1
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Лейкерс первая команда в истории, которая выиграла какой-то там турнир
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Ответ aleksandre
Я помню в начале сезона говорили что у Лейкерс самый лучший состав
Фанаты Лейкерс влетали в любое обсуждение контендеров и спрашивали, а почему Лейкерс никто в топ-5 фаворитов не вставляет)
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Ответ TurboMen
Леброн какой-то сам не свой, тенью весь матч отбегал.
Деду за 70 уже, что вы от него хотите
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