Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у «Лейкерс» нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера у «Майами»

«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110.

После матча главный тренер «Лейкерс» заявил, что отсутствие у его команды нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие в составе « ».

Батлер пропустил игру из-за травмы ноги. В составе « » из-за травм отсутствовали Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура.

не вышел к прессе после третьего подряд поражения команды. Звездный форвард «Лейкерс» набрал в матче 12 очков, реализовав 6 из 18 с игры.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз отметил, что в команде «дерьмовая» атмосфера. «Мы проигрываем», – сказал он.

«Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции (17-18).