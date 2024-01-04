Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у «Лейкерс» нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера у «Майами»
«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110.
После матча главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у его команды нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера в составе «Майами».
Батлер пропустил игру из-за травмы ноги. В составе «Лейкерс» из-за травм отсутствовали Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура.
Леброн Джеймс не вышел к прессе после третьего подряд поражения команды. Звездный форвард «Лейкерс» набрал в матче 12 очков, реализовав 6 из 18 с игры.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз отметил, что в команде «дерьмовая» атмосфера. «Мы проигрываем», – сказал он.
«Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции (17-18).