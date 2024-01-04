Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у «Лейкерс» нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера у «Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Джимми Батлер Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110.

После матча главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у его команды нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера в составе «Майами».

Батлер пропустил игру из-за травмы ноги. В составе «Лейкерс» из-за травм отсутствовали Д’Анджело Расселл и Руи Хатимура.

Леброн Джеймс не вышел к прессе после третьего подряд поражения команды. Звездный форвард «Лейкерс» набрал в матче 12 очков, реализовав 6 из 18 с игры.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз отметил, что в команде «дерьмовая» атмосфера. «Мы проигрываем», – сказал он.

«Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции (17-18).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий