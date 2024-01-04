Энтони Дэвис: «Если будем играть так, как играли сегодня, нам придется очень плохо»

Энтони Дэвис надеется, что команда вернется на победный путь в матче с «Гризлис».

«Нам нужно бороться, выкладываться и выходить на паркет с настроем на победу. Надеюсь, это поможет нам в пятницу вернуться к показателю 50 процентов, а затем провести дома победную серию. Пока мы были очень хорошей домашней командой, и у нас есть возможность использовать это преимущество.

Но если будем играть так, как играли сегодня, нам придется очень плохо», – сказал центровой «Лейкерс».

«Лейкерс» проиграли на своей площадке « » со счетом 96:110. Команда потерпела третье поражение подряд и занимает 10-е место в Западной конференции (17-18).

Следующий матч « » проведут в пятницу против « ».