Энтони Дэвис: «Если будем играть так, как играли сегодня, нам придется очень плохо»

Теги Лейкерс Мемфис Майами НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис надеется, что команда вернется на победный путь в матче с «Гризлис».

«Нам нужно бороться, выкладываться и выходить на паркет с настроем на победу. Надеюсь, это поможет нам в пятницу вернуться к показателю 50 процентов, а затем провести дома победную серию. Пока мы были очень хорошей домашней командой, и у нас есть возможность использовать это преимущество.

Но если будем играть так, как играли сегодня, нам придется очень плохо», – сказал центровой «Лейкерс».

«Лейкерс» проиграли на своей площадке «Майами» со счетом 96:110. Команда потерпела третье поражение подряд и занимает 10-е место в Западной конференции (17-18).

Следующий матч «Лейкерс» проведут в пятницу против «Мемфиса».

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2 комментария
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Ты то норм играл
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Антоше нужно запросить трейд он тратит свой прайм впустую
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