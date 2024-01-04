Бонзи Колсон и Чима Монеке – со-MVP 18-го тура Евролиги

Бонзи Колсон и Чима Монеке признаны со-MVP 18-го тура сезона Евролиги-2023/24.

Форвард « » Колсон завоевал свою первую награду MVP Евролиги, набрав 27 очков в победном матче против «Монако» (93:83). Американец реализовал 11 из 13 с игры и 3 из 4 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 2 перехвата, передачу и блок-шот.

помог «Басконии» победить «Панатинаикос» (75:73), отыграв отставание в 17 очков за 15 минут до конца. Нигерийский форвард завершил встречу с 20 очками и 13 подборами.