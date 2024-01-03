Джанмарко Поццекко о слухах про отставку: «Не говорю по-французски»

Тренер «Виллербана» Джанмарко Поццекко отреагировал на слухи про отставку.

Итальянский специалист ответил на соответствующие вопросы на пресс-конференции после поражения от «Партизана» в .

«Я не говорю по-французски, поэтому не могу комментировать. Даже если я просматриваю местные СМИ, то не понимаю. Вы должны спросить у моего клуба.

Я в контакте с руководством. Мы разговариваем. Мы начали говорить о том, что нам нужно сделать. Они знают, что я думаю по этому поводу. Но как тренер я никогда не жалуюсь. Мне надо делать мою работу. И, конечно, здесь не то место, где я должен что-то говорить о нашей общей стратегии.

Слухи? Этот вопрос следует задать клубу. Мне нечего добавить. Такова жизнь тренера. Когда работаешь в спорте, может случиться так, что что-то пойдет, скажем так, совсем не в том направлении. Но я продолжаю усердно работать. Даже сегодня я старался изо всех сил. В общем, я не тот человек, которого следует спрашивать», – сказал .