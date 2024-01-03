Евролига. «Валенсия» – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Реалом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Испанская «Валенсия» сыграет с турецким «Анадолу Эфесом», в очередном раунде Эль-Класико «Барселона» примет «Реал».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 21.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 3 января, 22.30, «Виртус Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 16-1, Виртус Италия – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-7, Олимпиакос Греция – 10-8, Монако – 10-8, Партизан Сербия – 10-8, Фенербахче Турция – 10-8, Валенсия Испания – 9-8, Баскония Испания – 9-8, Бавария Германия – 8-9, Анадолу Эфес Турция – 7-10, Милан Италия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-12, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.