Евролига. «Валенсия» – «Анадолу Эфес», «Барселона» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Испанская «Валенсия» сыграет с турецким «Анадолу Эфесом», в очередном раунде Эль-Класико «Барселона» примет «Реал».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 16-1, Виртус Италия – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-7, Олимпиакос Греция – 10-8, Монако – 10-8, Партизан Сербия – 10-8, Фенербахче Турция – 10-8, Испания – 9-8, Баскония Испания – 9-8, Бавария Германия – 8-9, Анадолу Эфес Турция – 7-10, Милан Италия – 7-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-12, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.