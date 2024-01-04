Паоло Банкеро обновил рекорд карьеры – 43 очка в одном матче

Паоло Банкеро установил личный рекорд результативности в одном матче.

Форвард « » набрал 43 очка в гостевой встрече с « » (135:138 2ОТ). «Мэджик» проиграл во втором овертайме.

21-летний реализовал 13 из 25 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, и 11 из 14 с линии штрафных. Также на его счету 5 передач, 4 подбора и 8 потерь за 45 минут на паркете.

Предыдущим рекордом Банкеро были 42 очка, набранные в матче против «Кливленда» 6 декабря 2023 года.

В составе «Кингз» отличились Малик Монк (37 очков и 9 передач) и Домантас Сабонис (22 очка, 23 подбора и 12 передач).