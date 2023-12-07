Паоло Банкеро обновил рекорд карьеры в матче с «Кливлендом» – 42 очка

«Орландо» в гостях уступил « » – 111:121.

Форвард «Мэджик» стал самым результативным игроком встречи: рекордные в карьере 42 очка, а также 6 подборов и 2 блок-шота (3 потери).

Банкеро за 38 минут на площадке реализовал 16 из 26 бросков с игры (1 из 5 из-за дуги) и 9 из 12 с линии.

Банкеро присоединился к Шакилу О’Нилу и Трэйси Макгрэйди как единственным игрокам в истории «Мэджик» с 40 и более набранными очками в матче в возрасте 21 года или младше.

«Кливленд» (12-9) поднялся на 8-е место Востока, « » (14-7) идет третьим.