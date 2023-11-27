Атакующий защитник « » и форвард « » названы лучшими игроками пятой недели регулярки-2023/24 в своих конференциях.

«Санз» добились четырех побед. Букер набирал в среднем 30,3 очка, 7,8 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и блок-шот при 48,1% реализации с игры и 42,9% из-за дуги.

«Мэджик» также выиграли все четыре противостояния. Показатели Банкеро составили 23,5 очка, 5,5 подбора, 5 передач и блок-шот при 54,4% точности с игры и 52,6% трехочковых.