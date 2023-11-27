Девин Букер и Паоло Банкеро – лучшие игроки 5-й недели НБА

Теги Орландо Финикс НБА Девин Букер Паоло Банкеро Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер и форвард «Орландо» Паоло Банкеро названы лучшими игроками пятой недели регулярки-2023/24 в своих конференциях.

«Санз» добились четырех побед. Букер набирал в среднем 30,3 очка, 7,8 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и блок-шот при 48,1% реализации с игры и 42,9% из-за дуги.

«Мэджик» также выиграли все четыре противостояния. Показатели Банкеро составили 23,5 очка, 5,5 подбора, 5 передач и блок-шот при 54,4% точности с игры и 52,6% трехочковых.

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4 комментария

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Ena Therapy
Могли и Вагнеру дать , стата у него +- как и у Банкеро. Орландо пока очень радует в этом сезоне .
+10
-2
+8
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Evgeniy 72
Ответ Ena Therapy
Могли и Вагнеру дать , стата у него +- как и у Банкеро. Орландо пока очень радует в этом сезоне .
У Банкеро стата и процент с игры значительно лучше, чем у Вагнера, как по сезону, так и в учитываемых четырёх играх за неделю. Вполне справедливо его отметили.
+8
0
+8
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Ванька
мвп
+2
0
+2
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minotavr0706
Ответ Ванька
мвп
Кто из них?
0
0
0
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