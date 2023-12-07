Паоло Банкеро о рекорде результативности: «Во время разминки наш охранник Марти подошел и сказал: «Сегодня 40 очков оформишь»

Форвард « » поделился историей, как охранник «Мэджик» предсказал лучшую игру в карьере американца.

Сегодня Банкеро обновил личный рекорд результативности – 42 очка против « » (111:121).

«Чувствовал себя хорошо, выходя на игру, была пара дней отдыха.

Во время разминки Марти, наш охранник, подошел ко мне и сказал: «Сегодня 40 очков оформишь». Так и случилось. Спасибо, Марти, что наколдовал», – сказал Банкеро на послематчевой пресс-конференции.