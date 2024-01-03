Антон Понкрашов об отказе от НБА: «Меня сравнивали с Кармело, Леброном и Уэйдом. Сейчас осознаю, что надо было ехать, но тогда не понимал ситуации»

Теги Антон Понкрашов Сергей Моня Финикс НБА Андрей Кириленко БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Антон Понкрашов жалеет о том, что не поехал в НБА, когда его звали.

– Тебя же в 2008 году уже начали активно сватать в Америку, в 2010‑м ты ездил в Летнюю лигу. При этом ты говорил, что НБА для тебя не основная цель. Почему?

– Потому что я многого не понимал. Сейчас осознаю, что надо было уезжать в первый же год, когда мне предлагали. Для меня все было банально просто, в первый год моего участия в Eurocamp (тренировочный лагерь НБА – Sports.ru) я попал в символическую пятерку. Был серьезный интерес со стороны многих команд, но тогда не нашлось человека, который бы мне подсказал, что надо ехать в США, тренироваться, быть на виду и потом выставлять свою кандидатуру на драфт. В 2008 году мне прогнозировали 15‑й пик драфта. Мне тогда казалось, что система работает по‑другому, что я заиграю в России, Евролиге, выиграю титулы, а НБА никуда от меня не денется.

Мы записывали подкаст с Андреем Кириленко, Сергеем Моней и они говорили, что главная их ошибка была в том, что надо было ехать в НБА раньше. Но их задрафтовали, а я не выставлял свою кандидатуру, потому что не понимал ситуации.

Сейчас осознаю, что надо было просто уехать, потренироваться. Я был молодой, им как раз нужно было найти того, кого можно развивать. Фишка НБА в том, что им надо как можно раньше взять условного Луку Дончича и развить его до нереально космического уровня, как в компьютерной игре. У меня было обратное мышление: я думал, что буду развиваться в России, а потом спокойно уеду в НБА.

Последний драфтовый год, когда я был в Eurocamp, меня сравнивали с Кармело, Леброном и Уэйдом, это видео даже есть в интернете. Сразу понимаешь уровень, когда тебя берут в сравнение с топ‑проспектами драфта. Конечно, ты во многих критериях объективно проигрываешь, потому что трое этих феноменальных игроков уже пришли в НБА готовыми суперзвездами.

– Когда ты был наиболее близок к тому, чтобы уехать в НБА?

– Было близко после Летней лиги в «Финиксе» в 2010 году, но там произошла феноменальная вещь. Тот генеральный менеджер, который меня позвал, был уволен ровно перед стартом Летней лиги. То есть я приехал, а никто не в курсе, зачем я появился.

Самый реальный шанс – это, конечно, после Eurocamp в 2008 году выставляться на драфт или ехать в Америку на индивидуальные просмотры. Не факт, что все бы получилось, но такой вариант сейчас мне видится правильным. Учитывая, что и интерес был огромным.

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8 комментариев
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Сравнения с Леброном, Мело и Уэйдом - смешно.
Может, просто на словах подбадривали. Серьезный эксперт таких сравнений не сделает.
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Может Понкрашову стоило закусывать за новогодним столом?
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+11
Ген менеджер Финикса, ушедший в 2010, это не Керр случайно?)
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+5
Кириленко вроде вовремя уехал. И хорошо вписался.
Моня - да, не заиграл. Но куда ему раньше было ехать? Он в 2002 из Автодора в ЦСКА только перешел. И в 2004 по-моему поехал в НБА. Нормально.
+2
0
+2
🤣 это че за сказочник
+1
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+1
"Мне никто не подсказал" бла-бла-бла. А ты спрашивал, чтобы тебе кто-то дал совет? Напиши тому же Кириленко, узнай у Мони, что, старших товарищей нет, сам по себе ходил "развивался" что ли? У тренера узнай, на худой конец. Сам провафлил, а теперь ноет
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Ответ Nikita Dorodenko
Реально смешно это то, что он думал развиваться в России.
И да, и нет.
Да - понятно почему.
Нет - в принципе, когда тебе 21-22, то можно еще на годик остаться в Европейском баскете. Но надо играть постоянно. А Пакрашов выходил со скамейки. Так сильно не разовьешься. И в 2007/08 баскет в России был норм: ЦСКА постоянно играл в финалах 4-х, Сборная выигрывала евробаскет.
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Ответ vzi
Сравнения с Леброном, Мело и Уэйдом - смешно. Может, просто на словах подбадривали. Серьезный эксперт таких сравнений не сделает.
Реально смешно это то, что он думал развиваться в России.
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