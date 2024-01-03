Антон Понкрашов жалеет о том, что не поехал в НБА, когда его звали.

– Тебя же в 2008 году уже начали активно сватать в Америку, в 2010‑м ты ездил в Летнюю лигу. При этом ты говорил, что НБА для тебя не основная цель. Почему?

– Потому что я многого не понимал. Сейчас осознаю, что надо было уезжать в первый же год, когда мне предлагали. Для меня все было банально просто, в первый год моего участия в Eurocamp (тренировочный лагерь НБА – Sports.ru) я попал в символическую пятерку. Был серьезный интерес со стороны многих команд, но тогда не нашлось человека, который бы мне подсказал, что надо ехать в США, тренироваться, быть на виду и потом выставлять свою кандидатуру на драфт. В 2008 году мне прогнозировали 15‑й пик драфта. Мне тогда казалось, что система работает по‑другому, что я заиграю в России, Евролиге, выиграю титулы, а НБА никуда от меня не денется.

Мы записывали подкаст с , Сергеем Моней и они говорили, что главная их ошибка была в том, что надо было ехать в НБА раньше. Но их задрафтовали, а я не выставлял свою кандидатуру, потому что не понимал ситуации.

Сейчас осознаю, что надо было просто уехать, потренироваться. Я был молодой, им как раз нужно было найти того, кого можно развивать. Фишка НБА в том, что им надо как можно раньше взять условного Луку Дончича и развить его до нереально космического уровня, как в компьютерной игре. У меня было обратное мышление: я думал, что буду развиваться в России, а потом спокойно уеду в НБА.

Последний драфтовый год, когда я был в Eurocamp, меня сравнивали с Кармело, Леброном и Уэйдом, это видео даже есть в интернете. Сразу понимаешь уровень, когда тебя берут в сравнение с топ‑проспектами драфта. Конечно, ты во многих критериях объективно проигрываешь, потому что трое этих феноменальных игроков уже пришли в НБА готовыми суперзвездами.

– Когда ты был наиболее близок к тому, чтобы уехать в НБА?

– Было близко после Летней лиги в « » в 2010 году, но там произошла феноменальная вещь. Тот генеральный менеджер, который меня позвал, был уволен ровно перед стартом Летней лиги. То есть я приехал, а никто не в курсе, зачем я появился.

Самый реальный шанс – это, конечно, после Eurocamp в 2008 году выставляться на драфт или ехать в Америку на индивидуальные просмотры. Не факт, что все бы получилось, но такой вариант сейчас мне видится правильным. Учитывая, что и интерес был огромным.