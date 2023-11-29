Антон Понкрашов о переходе в «НН»: «Много команд мне делали предложения, но все они не из России. Для меня было важно остаться здесь»

Защитник Антон Понкрашов прокомментировал возвращение в «Нижний Новгород», с которым заключил 1-месячный контракт с возможностью продления.

«Ощущения прекрасные. Рад, что вернулся в «Нижний» и буду играть в Кубке России и лиге ВТБ. Постараюсь быть полезным команде, потому что сейчас непростой период, большая череда травм. Но верю, что вместе сможем переломить, перебороть и за счет работы и труда выйти к победам и достижениям.

У меня шли параллельно переговоры, было несколько вариантов продолжения карьеры, и неожиданно для меня «Нижний» вышел с предложением. Контракт на месяц с возможностью продления, и я решил воспользоваться этим. Считаю, что, в принципе, это хороший вариант, а дальше посмотрим. Довольно много команд мне делали предложения, но все они были не из России, а лично для меня было важно остаться здесь.

Пока не заглядываю слишком далеко. Постараюсь получать максимальное удовольствие от баскетбола, помогать команде, играть. А вообще, просто рад, что буду играть за «Нижний», до трофея же еще слишком далеко», – сказал Понкрашов.