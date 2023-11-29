Антон Понкрашов о переходе в «НН»: «Много команд мне делали предложения, но все они не из России. Для меня было важно остаться здесь»

Теги Антон Понкрашов Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник Антон Понкрашов прокомментировал возвращение в «Нижний Новгород», с которым заключил 1-месячный контракт с возможностью продления.

«Ощущения прекрасные. Рад, что вернулся в «Нижний» и буду играть в Кубке России и Единой лиге ВТБ. Постараюсь быть полезным команде, потому что сейчас непростой период, большая череда травм. Но верю, что вместе сможем переломить, перебороть и за счет работы и труда выйти к победам и достижениям.

У меня шли параллельно переговоры, было несколько вариантов продолжения карьеры, и неожиданно для меня «Нижний» вышел с предложением. Контракт на месяц с возможностью продления, и я решил воспользоваться этим. Считаю, что, в принципе, это хороший вариант, а дальше посмотрим. Довольно много команд мне делали предложения, но все они были не из России, а лично для меня было важно остаться здесь.

Пока не заглядываю слишком далеко. Постараюсь получать максимальное удовольствие от баскетбола, помогать команде, играть. А вообще, просто рад, что буду играть за «Нижний», до трофея же еще слишком далеко», – сказал Понкрашов.

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2 комментария
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Александр
Ответ Джонни-массажист
Эко его плющит.....Барселона, Монако,Црвена Звезда?....Из скромности не стал упоминать Майами и ЛАЛ?....
Это не его плющит, а тебя. Ты свои фантазии приписываешь ему.
+5
0
+5
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