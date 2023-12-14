«После этого понял, что я лошпен и сразу подписал агента». Виталий Фридзон рассказал, как отказался от НБА
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон рассказал, как отклонил два предложения из НБА.
«После Олимпиады еще год отыграл за «Химки» в Евролиге. Было предложение из НБА. Предлагали намного меньше денег, чем платили «Химки», и нужно было ехать в Летний лагерь. Предложения были от «Кливленда» и «Торонто». Один давал 1,2 млн долларов, другой – 1,4. А в «Химках» я получал больше.
Если сейчас отмотать время назад, я бы поехал в НБА, конечно. Даже не думая. Деньги взяли верх, и еще у меня не было агента, вот в чем проблема. Потом сразу подписал агента. До этого все контракты подписывал сам. Агента не было, они тогда 7 процентов получали.
Я говорю: «Виктор Алексеевич (Бычков – прим. Sports.ru), у меня предложение из НБА». А у меня еще год контракта. Самый большой, как у иностранцев. Пришло письмо из НБА, но мне надо было выплатить бай-аут 500 тысяч долларов. 250 платят они, и 250 – ты. 250 я мог найти, вопросов нет.
Я говорю: «Такая ситуация, я бы попробовал». И он: «Ты здесь царь. Я сейчас даю тебе две недели отпуска. Наслаждайся. Вот тебе бонусы. Зачем тебе Америка? Там нужна физика. Ты просто год потеряешь. Назад вернешься». А я без агента. Давай скажем честно, мы спортсмены, а не профессора.
А мне надо было ехать уже через неделю. У меня виза была. Я выбирал между «Кливлендом» и «Торонто». В Торонто налог больше, там было больше денег, а из «Кливленда» Леброн Джеймс ушел в «Майами». В «Кливленде» была более молодежная команда, а в «Торонто» тогда был Карлос Дельфино. Он говорил: «Приезжай ко мне, я тебе помогу».
Они звонят, а у меня нет агента. Я говорю, что думаю. «Вам сколько надо?» «Дня три-четыре». И все, я отказался, не поехал. И после этого я понимаю, что я лошпен, и подписал сразу агента», – рассказал Фридзон.