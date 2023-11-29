Виктор Кейру: «У Антона Понкрашова самый профессиональный подход из всех спортсменов, которых я когда‑либо встречал»

Теги Антон Понкрашов Виктор Кейру БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру отметил профессионализм и трудолюбие вернувшегося в «Нижний Новгород» защитника Антона Понкрашова.

«Знаю Антона как большого профессионала и очень рад за него. Его физических данных на площадке еще более чем хватает.

У него очень профессиональный подход к делу. Думаю даже, что у него самый профессиональный подход из всех спортсменов, которых я когда‑либо встречал. Он очень скрупулезно подходит к процессам восстановления и подготовки. Понкрашов постоянно работает над собой.

Поэтому очень надеюсь, что сейчас он впишется в состав «Нижнего», перезаключит соглашение с клубом и доиграет в его составе до конца сезона», — сказал Кейру.

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