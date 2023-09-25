Димитрис Итудис: «Спорт должен объединять, а не разъединять. Надеемся на возвращение российских клубов»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис выразил надежду, что представители России смогут в ближайшее время вернуться к участию в международных соревнованиях.

«Мы были рады принять участие в Суперкубке и надеемся, что российские клубы вернутся в европейские турниры как можно раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять, и люди, которые вовлечены в спорт должны иметь возможность соревноваться.

Очень надеюсь, что ЦСКА рано, а не поздно вернется в Евролигу. Тоже самое касается «Зенита», «Локо», УНИКСа», – заявил Итудис.

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2 комментария

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Вадим flanec
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Bashibuzuck
Спасибо за добрые слова, Тренер
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